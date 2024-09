Barcola fait halluciner au PSG, «il est fantastique» !

Axel Cornic

Après avoir marqué le début de saison du Paris Saint-Germain, Bradley Barcola continue sur sa lancée et a marqué son premier but en équipe de France, face à l’Italie (1-3). Et c’était face à un homme qui peut admirer sa progression au jour le jour, puisque dans les cages de la Squadra Azzurra on retrouvait son coéquipier Gianluigi Donnarumma.

Si certains s’inquiétaient de sa capacité à s’affirmer au plus haut niveau, ils ont été servis. Bradley Barcola est le Français de ce début de saison, puisqu’avec le PSG comme en équipe de France tout semble lui réussir. Une aubaine pour le club parisien d’ailleurs, qui cherche encore d’oublier Kylian Mbappé.

Déjà un record pour Barcola

Ce vendredi, il a fêté sa sixième sélection avec les Bleus de Didier Deschamps et il a marqué son tout premier but. Et quel but, puisque Barcola a signé le but le plus rapide de l’histoire de l’équipe de France après seulement douze secondes de jeu, devançant ainsi un Bernard Lacombe qui détenait ce record depuis 1978 (36 secondes). Le hasard fait qu’il l’a marqué contre Gianluigi Donnarumma, son coéquipier au PSG.

« Il a tout pour devenir un grand joueur mondial »

Dans Téléfoot ce dimanche, deux jours après ce fameux but de Bradley Barcola, le gardien italien a pu dire tout le bien qu’il pense de son compère du PSG. « Bradley, il est fantastique. C’est un joueur incroyable. Il est fantastique parce que c’est difficile de marquer » a expliqué Gianluigi Donnarumma. « Il marque des buts facilement. Il est rapide, il a beaucoup de qualités, il a tout pour devenir un grand joueur mondial ».