Mbappé débarque au Real Madrid, la surprise est totale !

Les polémiques et craintes autour de l'avenir de Kylian Mbappé ont très vite disparu. Comme l'ont confié de nombreuses sources au sein du Real Madrid, le joueur français n'a pas connu de grosses difficultés à s'intégrer au sein d'un vestiaire, qui avait tout gagné la saison dernière. L'ancien du PSG a surpris par sa gentillesse et son altruisme.

Kylian Mbappé a fait taire les préjugés autour de sa personne et de son caractère. Habitué à la lumière et arrivé au Real Madrid avec le statut de nouvelle star du football mondial, l’international français a surpris le vestiaire merengue par son comportement simple. Évidemment, le joueur s’est rapproché de ses compatriotes, mais aussi de Brahim Diaz. Mais Mbappé ne laisse personne de côté au sein du vestiaire du Real Madrid.

« Il traite tout le monde de la même manière »

« Le premier jour, il m'a demandé mon nom et m'a donné sa vision de la manière dont nous pouvions combiner avec le ballon. Le fait que quelqu'un comme Mbappé vous approche en montrant son intérêt, puis soit là pendant la séance, m'a un peu surpris. Pour l'instant, il traite tout le monde de la même manière, même si vous ne faites pas partie de l'équipe première » a confié à The Athletic une source au sein du Real Madrid.

Mbappé, ce n'est pas Ronaldo

Selon un autre contact, certain au sein du vestiaire imaginaient un comportement à la Cristiano Ronaldo. « Je pensais qu'il aurait beaucoup plus d'ego, mais ce n'est pas le cas. Ici, nous avions Cristiano (Ronaldo), l'un de ces joueurs avec le statut de superstar mondiale , mais le caractère de Kylian est totalement différent de Cris » a-t-il déclaré au média anglais. Une autre source confirme la simplicité de l’international tricolore. « J'ai seulement entendu dire qu'il était complètement normal et qu'il n'était pas arrogant ou quoi que ce soit - ce qui est déjà une nouvelle, je dirais » a-t-elle lâché.