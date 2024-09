Le vestiaire de Deschamps monte au créneau pour Barcola

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les supporters lyonnais n'ont pas pardonné à Bradley Barcola, parti au PSG la saison dernière pour 45M€. L'ailier a été copieusement sifflé par le public par le Groupama Stadium, ce lundi, avant la rencontre face à la Belgique (2-1). Mais le jeune joueur a pu compter sur le soutien de son sélectionneur, mais aussi de ses coéquipiers.

Certes, l’équipe de France s’est rachetée en battant la Belgique ce lundi soir (2-0). Mais l’atmosphère était, quelque peu, tendu avant le lancement du match. Certains joueurs ont été copieusement sifflés par le public. C’est le cas de Kylian Mbappé, en grande difficulté, et de Bradley Barcola, l’ancien de la maison lyonnaise. « J’ai entendu ceux pour Bradley. Je ne vais pas plus pointer du doigt un club ou un autre, mais c’est le seul regret quand on va jouer en Province : il peut y avoir ce type de réaction. Ça n’a pas d’influence sur moi mais ça en a évidemment sur les joueurs » a réagi Didier Deschamps, lui aussi bousculé par le Groupama Stadium après la défaite face à l’Italie.

« C'est bien de mettre les clubs et les rivalités de côté »

Entré en jeu à la 67ème minute à la place de Marcus Thuram, Barcola a reçu le soutien de ses coéquipiers. « Surprenant je ne sais pas... Il n'en a pas trop fait de cas. Surpris non, mais c'est toujours dommage quand on représente l'équipe de France, c'est bien de mettre les clubs et les rivalités de côté » a confié Jules Koundé dans des propos rapportés par RMC.

Guendouzi regrette les sifflets

En zone mixte, Mattéo Guendouzi a aussi répondu aux sifflets du public. « Les sifflets? Honnêtement, ça fait un moment qu'on sait maintenant que peu importe le stade dans lequel on joue, il y a des sifflets par rapport au club dans lequel on a évolué. Mais on fait abstraction de tout ça » a déclaré l’ancien membre de l’OM.