PSG : Une seconde chance offerte à Luis Enrique !

Arnaud De Kanel

Éliminé en demi finale la saison passée, le PSG fait son retour en Ligue des champions ce mercredi. Les coéquipiers de Bradley Barcola seront opposés à Gérone et ils tenteront de lancer leur campagne européenne de la meilleure des manières. Luis Enrique sera sur le banc pour la deuxième saison consécutive et se voit donc offrir par le PSG une seconde chance de soulever la Ligue des champions. Un privilège qui n'a pas été offert à tous ses prédécesseurs.

La Ligue des champions a repris ses droits ce mardi. Un club français a ouvert le bal, le LOSC, et c'est au tour du PSG de démarrer sa campagne ce mercredi soir avec la réception de Gérone au Parc des Princes. Luis Enrique sera aux commandes du club de la capitale, lui qui a pourtant échoué à mener le PSG au titre la saison passée. Un certain privilège offert par ses dirigeants, beaucoup moins patients avec ses prédécesseurs. L'Espagnol compte en profiter pour rendre la confiance qui lui a été accordée.

Transferts : Un attaquant à 55M€ proposé au PSG ? https://t.co/G8bnLeOtkU pic.twitter.com/b5g345LeKv — le10sport (@le10sport) September 17, 2024

«On va se battre à chaque match»

Luis Enrique aura comme premier défi de s'adapter à ce nouveau format. « Les dix ou douze équipes qui ont des attentes n'ont pas du tout le même calendrier mais on na va pas utiliser notre calendrier comme une excuse. On va se battre à chaque match. Nous avions déjà un calendrier assez serré mais pour analyser la nouvelle compétition. Il va falloir attendre de voir les performances des équipes », a confié le coach du PSG en conférence de presse mardi. Marquinhos ne cache pas les ambitions parisiennes.

«On est prêts pour aller chercher de belles choses»

« On a toujours le rêve d'aller le plus loin possible dans la compétition. Je pense que mes coéquipiers seront toujours les meilleurs du monde. Cette équipe sera toujours la meilleure. Même si on n'a pas de grands noms, on est prêts pour aller chercher de belles choses. Les grands favoris sont toujours les équipes qui ont gagné, surtout celles des dernière saison. On a toujours l'envie d'être dans le haut de tableau », a lancé le capitaine du PSG. Le décor est planté.