Un piège est tendu au PSG, Luis Enrique a la solution

Mercredi soir, le PSG affrontera Gérone en Ligue des champions. Une rencontre inédite, puisque le club espagnol ne s’était jamais qualifié en C1 auparavant. C’est donc une équipe quelque peu surprise et méconnue en France, mais les Parisiens peuvent compter sur leur entraîneur pour les sortir de ce possible piège, lui qui connaît très bien la formation catalane.

Pour le moment, le PSG réalise un très bon début de saison. Le club de la capitale compte quatre victoires en autant de matches de Ligue 1. Les Parisiens semblent donc avoir plutôt bien géré l’après Mbappé, mais il faut encore attendre un peu avant de tirer des conclusions hâtives. La Ligue des champions sera sans doute le juste révélateur et, d'ailleurs, les partenaires de Marquinhos affrontent Gérone au Parc des princes mercredi.

Luis Enrique connaît bien Gérone

Pour son entrée en lice en Ligue des champions, le PSG a donc rendez-vous avec Gérone, qui avait fini deuxième en Liga la saison dernière, juste derrière le Real Madrid. L’équipe de Michel n’est que peu connue en France, mais les Parisiens peuvent compter sur Luis Enrique pour éviter les pièges, lui qui est totalement fan de la formation catalane et qui la connait donc très bien. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Je suis aussi fan de Gérone. Michel a démontré à son niveau comment il fait jouer son équipe. J’aime beaucoup ces entraîneurs qui ont le courage de jouer en attaque, de créer. J’aime l’intensité et je ne sais pas ce qu’on va trouver demain. Le connaissant, ils vont attaquer et être courageux comme ils l’ont fait contre le Barça. Je ne pense pas qu’ils changent de modèle. Malgré les départs de gros joueurs, je leur souhaite le meilleur. »

« Gérone va nous disputer le ballon »

Luis Enrique s’attend donc à voir une équipe de Gérone courageuse qui attaque, mais ne comptez pas sur le technicien du PSG pour prendre la formation catalane de haut. L’Espagnol l’affirme, il a préparé cette rencontre comme un match de haut niveau. « On prépare les matchs en fonction de ce que nous, nous voulons faire. Gérone va nous disputer le ballon. Cette équipe peut le faire. On le prépare de la même manière que les matchs de haut niveau. »