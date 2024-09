PSG, Manchester City… Attention à la grève générale !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C’est ce mardi que la Ligue des Champions reprend ses droits, avec en plus un nouveau format. Ce sont plus de matchs qui attendant alors les joueurs, eux qui disposent déjà d’un calendrier déjà chargé avec les rendez-vous internationaux et ça ne va pas s’arranger avec la Coupe du monde des clubs en fin de saison. Les acteurs du football sont au bord de la rupture. Au point de faire prochainement grève ?

La Ligue des Champions revient ce mardi avec une nouvelle formule. Plus de clubs qualifiés, mais aussi plus de matchs à jouer. Forcément, cela n’arrange clairement les joueurs, qui multiplient déjà les matchs tout au long de l’année entre le championnat, les coupes ainsi que les rencontres avec les sélections nationales. De nombreuses voix se sont déjà élevées contre ce calendrier surchargée et cela continue. Des menaces commencent même à apparaitre…

« A un moment, on n'aura pas d'autres choix »

C’est Rodri, milieu de terrain de Manchester City, qui a évoqué ce mardi la possibilité d’une grève des joueurs face au calendrier surchargé. En conférence de presse, le joueur de Pep Guardiola a lâché : « Un mouvement de grève des joueurs ? Je pense qu'on en est proche. Si vous posez la question à n'importe quel joueur, il vous le dira, c'est une opinion générale parmi les joueurs, ce n'est pas juste l'avis de Rodri. Si cela continue comme ça, à un moment, on n'aura pas d'autres choix que la grève. Entre 40 et 50 matches, un joueur peut évoluer au plus haut niveau. Ensuite, vous diminuez car ce n'est pas possible de maintenir son niveau physique. Nous devons prendre soin de nous, nous sommes les personnages principaux de ce sport, ou de ce business, peu importe comment vous l’appelez ».

« Cela demande beaucoup physiquement, mentalement, de la préparation »

Capitaine du PSG, Marquinhos a également fait savoir ce mardi son agacement face à ces matchs à répétition. Devant les journalistes, il a ainsi expliqué : « Pour les joueurs, ce sont des matchs en plus dans un calendrier déjà bien chargé. Il est important de savoir ce que les joueurs pensent. (…) À un moment donné il va falloir s’asseoir tous ensemble, les joueurs et les dirigeants. C’est bien beau d’avoir plus de matchs, mais c’est déjà une saison très chargée entre les sélections, les voyages, les matchs tous les trois jours. Ça s’enchaîne vraiment. Nous, on a la chance d’avoir une belle équipe, le coach gère bien l’enchaînement des rencontres, mais ce n’est pas le cas partout. Cela demande beaucoup physiquement, mentalement, de la préparation. Cela va être des voyages en plus. Nous, on fait ce qu’on aime. On ne va jamais dire non pour un match, mais à un moment donné il va falloir se poser avec les gens qui décident ».