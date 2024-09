PSG - OM : Grosse punchline sur la trahison de Rabiot !

Amadou Diawara

Formé au PSG, Adrien Rabiot est en passe de s'engager en faveur de l'OM, et ce, à la surprise générale. Invité à se prononcer sur le transfert de l'international français vers Marseille, Djibril Cissé s'est totalement lâché. L'ancien attaquant de l'OM validant totalement le choix Adrien Rabiot (29 ans).

Formé au PSG, Adrien Rabiot est sur le point de rejoindre les rang ennemis. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juventus, l'international français signera à l'OM s'il n'y a aucune anomalie lors de sa visite médicale.

OM : La mère de Rabiot fait capoter un transfert ! https://t.co/9ffn45opxe pic.twitter.com/MupB4LHBdF — le10sport (@le10sport) September 17, 2024

Adrien Rabiot arrive à l'OM

Ancien pensionnaire de l'OM, Djibril Cissé s'est livré sur le transfert d'Adrien Rabiot, pointant du doigt l'audace du milieu de terrain de 29 ans.

«Il a une sacrée paire»

« Adrien Rabiot ? J’ai appris ça hier dans la nuit, j’étais content, je me suis dit : ‘il a une sacrée paire !’. (…) Titulaire indiscutable de l’équipe de France, franchement en tant que supporter de l’OM, on n’aurait pas pu rêver mieux. C’est un super joueur qui était dans un super club, la Juventus, c’est une super affaire, en plus gratuitement. Que demande le peuple ? », s'est enflammé Djibril Cissé, ancien attaquant de l'OM, sur la chaine L'Equipe.