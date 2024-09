«Il va y avoir des problèmes», l’étonnant coup de gueule du PSG

Axel Cornic

La campagne européenne du Paris Saint-Germain va débuter ce mercredi, avec la réception de Girona au Parc des Princes. Mais cette aventure est inédite puisqu’elle se déroulera avec une toute nouvelle version de la Ligue des Champions, qui ne semble toutefois pas plaire à tout le monde.

La saison 2024/2024 marquera un tournant dans l’histoire de la Ligue des Champions, dont on va découvrir le nouveau format. Plus d’équipes et plus de matchs pour les téléspectateurs avec notamment une série de huit matchs contre six auparavant, sans aller-retours. Le calendrier va donc totalement changer à partir de maintenant, avec les physiques des joueurs qui vont être mis à dure épreuve.

« C'est beau d'avoir plus de matchs, mais... »

Présent en conférence de presse ce mardi à la veille de l’entrée en lice du PSG, le capitaine Marquinhos a été interrogé sur les problèmes engendrés par cette nouvelle Ligue des Champions. « C'est beau d'avoir plus de matchs, mais c'est un calendrier très chargé, ça enchaine vraiment. On a un bon groupe, une belle équipe, le coach arrive à gérer l'intensité des matchs. Des équipes n'arrivent pas à manager des joueurs et c'est là où la santé des joueurs entre en danger » a déclaré le défenseur brésilien.

« Ça demande beaucoup physiquement et mentalement »

« La nouvelle formule amène plus de matchs de haute intensité et ça demande beaucoup physiquement et mentalement. On fait ce qu'on aime, on ne va jamais dire non pour un match » a poursuivi Marquinhos, avant de lancer un avertissement. « Si c'est pour le meilleur des spectacles, il va falloir que tout le monde s'assoie à un moment donné pour avancer dans la bonne direction. C'est foot qui va perdre s'il commence à y avoir des problèmes ». A noter que le capitaine du PSG n’est pas le seul à s’être agacé de la situation, puisque le gardien de Liverpool Alisson Becker a également fait une sortie remarquée tout récemment.