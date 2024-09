PSG : Luis Enrique a souffert le martyre, sa sortie est lunaire

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG était opposé à Gérone en Ligue des Champions. Pêchant dans la finition, le club de la capitale a dû attendre les derniers instants de la rencontre pour arracher la victoire au Parc des Princes. Interrogé après le coup de sifflet final, Luis Enrique a reconnu qu'il avait beaucoup souffert pendant le match.

Pour son premier rendez-vous de Ligue des Champions de la saison, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi s'est frotté à Gérone ce mercredi soir. En effet, les Parisiens ont accueilli les Blanquivermells au Parc des Princes. Favori sur le papier, le PSG a eu beaucoup de mal à se défaire de Gérone. Maladroits dans le dernier geste, les hommes de Luis Enrique ont dû attendre les derniers instants de la rencontre pour arracher la victoire et les trois points (1-0).

Real Madrid : Kylian Mbappé méprisé en Espagne ? https://t.co/BHw6wZXn1T pic.twitter.com/oCEoDBf5bp — le10sport (@le10sport) September 19, 2024

« J’ai beaucoup souffert pendant ce match...»

Présent en conférence de presse après PSG-Gérone, Luis Enrique a reconnu qu'il avait vécu un enfer pendant la rencontre. « Je crois que le match a été lourd, dur pour nous, car imprécis. Et quand tu commences une compétition comme celle-là… On a raté des passes faciles, Gérone a très bien défendu et a démontré pourquoi le club s’est qualifié en Ligue des champions. Gérone a su sortir du pressing quelques fois. Ce soir (mercredi), on a eu 70 % de possession face à une équipe qui a le ballon d’habitude, et qui, je pense peut se qualifier pour la suite de la compétition », a avoué le coach du PSG, avant d'en rajouter une couche.

«...plus que pendant un accouchement»

« J’ai beaucoup aimé notre deuxième mi-temps, le rythme technique et physique a été bien supérieur à Gérone, et on a eu 2 ou 3 occasions pour marquer. Gérone l’a senti. Mais j’ai beaucoup souffert pendant ce match, plus que pendant un accouchement, et j’ai assisté à plusieurs accouchements, même si je n’étais pas le principal protagoniste », a conclu Luis Enrique, l'entraineur du PSG.