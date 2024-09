«Un carnage», une star du PSG fracassée en direct !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Pour son premier match en Ligue des champions dans cette nouvelle formule, le PSG a battu le Girona FC au Parc des Princes (1-0) au terme d'un match dominé mais chaotique. Les hommes de Luis Enrique ont raté beaucoup d'occasions, à l'image d'Ousmane Dembélé qui est retombé dans ses travers. Très en forme en ce début de saison, l'international français a déçu.

Réputé pour ses qualités balle au pied, Ousmane Dembélé manque toujours un peu de finition. En l'absence de Kylian Mbappé, il a pourtant bien démarré sa saison avec déjà 3 buts en Ligue 1. Sa prestation face au Girona FC mercredi soir a été critiquée par Daniel Riolo.

« C’est un carnage footballistique absolu »

Parfois rattrapé par son manque d'efficacité face au but, Ousmane Dembélé a connu une rencontre difficile et a surtout raté une grosse occasion peu avant l'heure de jeu lorsqu'il s'est présenté devant le gardien après un contre. « Il va falloir parler d’Ousmane Dembélé qui est toujours le même finalement. Malgré la déclaration et la petite série de buts récentes. Le contre de Dembélé, c’est un carnage footballistique absolu » affirme Daniel Riolo dans l'After Foot de RMC.

Une première très mitigée

Après son bon début de saison en Ligue 1, le PSG pensait déjà pouvoir continuer sur la même dynamique en Ligue des champions. Avec la victoire au bout, le bilan sera déjà un peu plus positif mais il faudra faire mieux à Arsenal le 1er octobre.