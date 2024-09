Messi, Neymar... Un gros changement est signalé au PSG

Arnaud De Kanel

Depuis le début de la saison, le PSG est épargné par les polémiques. Cela s'explique notamment par l'absence de superstars dans l'effectif parisien. Désormais, le foot est de nouveau au centre des débats et les divers problèmes extra-sportifs de Neymar et de Leo Messi ne font plus les gros titres. Un changement notable pour Dominique Séverac.

Le PSG a été bousculé par Gérone pour son entrée en lice en Ligue des champions. Dans un match soporifique, le Parc des Princes est resté éveillé. L'enceinte parisienne est certainement devenue moins exigeante depuis le départ de Neymar et de Leo Messi. Le club de la capitale est également débarrassé des différentes polémiques causées par les superstars. De nombreuses choses ont changé comme le constate Dominique Séverac, journaliste du Parisien.

«Il n'y a plus d'affaires, d'histoires de joueurs qui sortent la veille des matchs»

« Malgré le huis clos partiel, la réaction des supporters change par rapport à un passé récent. Je pense que les Ultras se reconnaissent davantage dans ce projet, plus foot et moins bling-bling qu'auparavant. Luis Enrique possède une grosse cote. Warren Zaïre-Emery, un enfant du club, est titulaire. Il n'y a plus d'affaires, d'histoires de joueurs qui sortent la veille des matchs ou conduisent sans permis. C'est plus calme qu'avant », a déclaré Dominique Séverac à l'occasion d'une séance questions/réponses organisée sur le tchat du Parisien. Les passes droits accordés aux vedettes ne sont plus d'actualité, notamment car elles sont parties, et ça n'est pas pour déplaire au journaliste.

«C'est plus carré et cadré qu'avant»

« Les stars, ou les joueurs confirmés, Marquinhos, Dembélé, Asensio font parler d'eux pour leur jeu, pas pour autre chose. Les supporters aiment l'idée que le PSG pense foot avant l'argent ou la gloire. C'est plus carré et cadré qu'avant où chaque vedette faisait ce qu'elle voulait, dans son coin », a ajouté le journaliste spécialiste du PSG. Un constat sans appel.