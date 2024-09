Ligue des Champions : Le PSG leur a fait vivre un rêve !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercredi soir, le PSG s’est longtemps heurté à une très belle équipe de Gérone au Parc des Princes. S’ils l’ont finalement emporté (1-0), les Parisiens ne s’attendaient clairement pas à vivre une rencontre aussi complexe. De son côté, l’entraîneur du club catalan Michel a affirmé après la rencontre avoir vécu un formidable moment pour la première de Gérone en Ligue des Champions.

Le PSG aura vécu un match compliqué. Face à Gérone ce mercredi soir, la formation de Luis Enrique a bien cru ne jamais réussir à trouver la faille pour ce premier match du nouveau format de la Ligue des Champions. Si le salut est venu à la 90ème minute par un centre et une sortie complètement ratée du gardien Paulo Gazzaniga, la prestation des Rouge et Bleu laisse à désirer. « C'est pire qu'un accouchement, avec tout le respect que je vous dois. Nous étions supérieurs, mais il y a eu des moments en première mi-temps où ils nous ont fait tourner en rond, ils nous ont donné le tournis », lâchait Luis Enrique après la rencontre.

« Ceux qui font la grandeur de Gérone depuis si longtemps méritaient ce moment »

Si l’entraîneur du PSG a eu chaud, son homologue catalan Michel a quant à lui préféré féliciter ses joueurs : « C'est une équipe très humble et il y a beaucoup de joueurs ici qui portent beaucoup de choses dans leur sac à dos, bonnes et mauvaises, et ce match était pour eux. Ceux qui font la grandeur de Gérone depuis si longtemps méritaient ce moment », a lâché ce dernier en conférence de presse.

« Le PSG a exercé une forte pression »

« Maintenant les fans sont contrariés, mais je leur ai dit que nous devions être fiers du match que nous avons joué. Nous devons reconnaître que le match a été long, que le PSG a exercé une forte pression et que Gazzaniga a réalisé deux ou trois bons arrêts », conclut Michel, les étoiles dans les yeux.