PSG : «On reste des humains», cette recrue lâche une grande annonce !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi, le PSG a été tenu en échec sur la pelouse du Stade de Reims (1-1). Dans une rencontre dominée par la formation de Luis Enrique, les Parisiens ont rapidement été menés, mais ont su réagir en deuxième période. Recruté cet été et titulaire pour la deuxième fois consécutive dans les buts, Matvey Safonov a tenu un discours positif après la rencontre.

Auteur d’un début de saison plus que réussi avec cinq victoires en autant de matchs disputés, le PSG espérait enchaîner ce samedi soir sur la pelouse du Stade de Reims. Mais après neuf minutes de jeu seulement, les Parisiens voyaient Keito Nakamura ouvrir le score pour les locaux. Après une première période manquée, les hommes de Luis Enrique réagissaient dans le second acte.

Transferts : Le PSG dénonce un «problème» pour ce crack https://t.co/DDdPuSW6OB pic.twitter.com/lfLVKA1mTL — le10sport (@le10sport) September 22, 2024

Premier match nul de la saison pour le PSG

Pour sa cinquième passe décisive de la saison, João Neves trouvait l’entrant Ousmane Dembélé, une nouvelle fois décisif. Mais si le PSG a poussé, le Stade de Reims a finalement obtenu un point important face au leader du championnat (1-1). Titulaire dans les buts pour la deuxième fois d’affilée en raison de la blessure de Gianluigi Donnarumma, Matvey Safonov s’est lâché après la rencontre, et souhaite rester positif malgré une performance plus poussive qu’à l’accoutumée.

« Je ne vois rien d’étrange. On a eu des problèmes, on reste des humains »

« C’était intéressant je pense, je suis très content parce qu’on a réussi à revenir dans le match », a lâché l’international Russe après la rencontre, dans des propos relayés par le Parisien. « C’est très important de continuer à ne pas perdre. On continue dans cette dynamique, c’est notre manière de faire. On veut toujours tout gagner, mais des fois, c’est plus difficile car notre adversaire a bien joué. On a marqué tôt lors des quatre premiers matchs donc c’était plus facile. Depuis deux matchs, il a fallu plus de temps. Je ne vois rien d’étrange. On a eu des problèmes, on reste des humains. On a fait des erreurs et l’adversaire en a profité ».