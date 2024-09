PSG : «Très difficile», Luis Enrique dévoile un problème !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après un début de saison canon et cinq victoires en autant de matchs, le PSG a connu un premier coup d’arrêt ce samedi soir. Les Parisiens ont été tenus en échec par une belle formation de Reims à Auguste Delaune (1-1). Alors que Luis Enrique a tenté plusieurs coups tactiques, le technicien espagnol a reconnu des difficultés après la rencontre.

Le PSG n’enchaînera pas six victoires d’affilée. Malgré un début de saison plus qu’intéressant, les Parisiens ont connu un premier coup de frein cette saison. En déplacement sur la pelouse du Stade de Reims ce samedi soir, la formation de Luis Enrique a rapidement été menée. Peu inspirés en première période, les Rouge et Bleu ont finalement trouvé le salut par l’intermédiaire d’Ousmane Dembélé, bien présent à la réception d’un très beau centre de João Neves.

« On savait depuis le début du match que ça serait très difficile »

Après le match, c’est un Luis Enrique lucide qui s’est présenté en conférence de presse. « On savait depuis le début du match que ça serait très difficile. Ils ont été très forts physiquement et ils ont bien joué avec le ballon. Ce match a commencé avec un but un peu chanceux pour eux. Il n’y a pas grand chose d’autre à dire. Il faut qu’on continue et qu’on reparte de l’avant », a d’abord concédé l’Espagnol.

« On n’avait pas vraiment la patience de trouver les espaces »

Interrogé sur ses changements tactiques effectués au sein du match, l’entraîneur du PSG a reconnu que ce match avait été difficile tactiquement : « On change à chaque fois les positions. Quand on joue contre une bonne équipe comme Reims, ils ont onze joueurs derrière le ballon qui sont proches de la surface de réparation. C’est toujours très difficile. Il faut faire attention avec tout cela. Parfois, en première période, on n’avait pas vraiment la patience de trouver les espaces. Mais, on s’est battus jusqu’à la fin avec un point pris. On continue notre parcours ».