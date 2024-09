Départ de Mbappé : Nouvelle annonce cash du PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a perdu gros dans son secteur offensif l'été dernier avec le départ libre du Kylian Mbappé en direction du Real Madrid, lui qui était le leader offensif du club depuis plusieurs années. Et malgré le bon début de saison d'Ousmane Dembélé qui semble donc avoir pris le relais de Mbappé, Luis Enrique refuse d'avoir un patron en attaque. Explications.

Attaquant emblématique du PSG de 2017 à 2024, période durant laquelle il a d'ailleurs empilé les records au Parc des Princes dont celui de meilleur buteur de l'histoire du club, Kylian Mbappé a finalement décidé de ne pas prolonger son contrat pour filer au Real Madrid cet été. Une grosse perte pour Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, qui doit désormais composer sans son leader offensif.

Dembélé, successeur de Mbappé ?

Déjà auteur de 4 buts et 3 passes décisives en 5 matchs de Ligue 1 depuis le début de la saison, Ousmane Dembélé semble avoir été libéré par ce départ de Mbappé, et l'attaquant de l'équipe de France a tout pour devenir le nouveau leader d'attaque du PSG. Et malgré son excellent état de forme, Luis Enrique refuse d'accorder ce titre à Dembélé comme il l'a indiqué au micro de DAZN samedi soir après le match nul à Reims (1-1).

« Nous ne cherchons pas un patron ou un leader »

« Dembele nouveau patron de l’attaque ? Nous ne cherchons pas un patron ou un leader. Le leader, c'est l'équipe ! On demande aux joueurs de donner plus parce que, quand on a la mentalité d'être un leader, c'est que vous pensez que vous êtes spécial. Mais chacun d'entre eux doit être spécial et se battre pour le club, pour les supporters. C'est ça la clé », a lâché l'entraîneur espagnol du PSG. Voilà qui est cash.