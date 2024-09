En pleine guerre, le PSG zappe totalement Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La séparation est difficile entre Kylian Mbappé et le PSG. Les deux parties pourraient vite se retrouver devant les tribunaux compétents. Aujourd'hui au Real Madrid, l'international français réclame toujours à sa direction 55M€ de salaires et primes impayés. Alors que le conflit s'éternise, le club parisien a décidé de snober totalement son ancienne star dans ses boutiques.

Le PSG a dit non à Kylian Mbappé. Enjoint par la commission juridique de la LFP à verser les 55M€ réclamés par l’international français, le club parisien a pris la décision de faire appel. Décidé à ne faire aucun cadeau à son ancien protégé, le PSG a décidé de prolonger ce conflit, qui pourrait encore durer plusieurs années.

Mbappé n'est plus visible à Paris

La relation entre le PSG et Mbappé est donc brisée. Et la presse espagnole s’en est rendue compte en visitant l’une des boutiques du club parisien. Le quotidien Sport a fait l’expérience et a remarqué que la formation ne commercialise plus aucun maillot de Mbappé.

Entre Mbappé et Messi, le PSG a tranché

On pourrait penser que la situation est logique puisque Mbappé n’évolue plus au PSG. Mais les journalistes espagnols ont remarqué que le club continuait de vendre des maillots de Lionel Messi. La guerre ouverte avec la star tricolore a des répercussions directes sur le consommateur.