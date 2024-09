Mercato : Il l'annonce, l'OM a bouclé un sacré renfort !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cet été, Pablo Longoria a pu compter sur l’aide de Mehdi Benatia pour boucler certains gros dossiers du mercato estival, à l’instar de l’arrivée d’Adrien Rabiot. Un travail salué par Bafé Gomis, heureux de voir l’OM pouvoir compter sur les services de l’ancien international marocain reconverti dirigeant.

Avec douze recrues au compteur, dont la dernière Adrien Rabiot qui a fait grand bruit cette semaine, l’OM a frappé fort sur le mercato, et un homme a joué un rôle primordial dans ce recrutement : Mehdi Benatia. Le conseiller sportif du président Pablo Longoria a pris une place importante à l’OM depuis son arrivée en novembre 2023 avec des décisions fortes, notamment au moment de critiquer publiquement l’attitude de Jonathan Clauss. Une importance saluée par Bafé Gomis.

Mercato : Il annonce un duo de choc à l’OM ! https://t.co/4H0PvRgpp2 pic.twitter.com/l2zO3u1LQD — le10sport (@le10sport) September 22, 2024

« Un magnifique recrutement »

« Il a réalisé un magnifique recrutement. Il a fait une équipe qui ressemble à ce que doit être une équipe à l’OM, salue l’ancien joueur du club phocéen, invité de RMC. Il a été pas mal critiqué quand il a eu des accrochages à son arrivée avec des joueurs importants, mais qui n’avaient peut-être pas envie de s’investir dans le projet comme j'ai pu entendre. Il a eu des mots durs, mais il a convaincu les dirigeants de lui faire confiance et de recruter des bons joueurs. Aujourd’hui, j’ai envie de voir l’OL et l’OM ramener des bons joueurs dans cette Ligue 1. »

« C’est ce qui fait la différence »

Au sein de l’OM aussi, on savoure la présence de Mehdi Benatia dans les rangs phocéens, notamment pour le recrutement d’Adrien Rabiot : « Mehdi était encore joueur il n’y a pas si longtemps donc il a cette proximité avec le monde du foot. Qui fait que c’est plus facile avec certains joueurs. Et il a aussi été agent après sa fin de carrière, ce passé lui a permis de rester dans le monde du foot, au plus près des clubs et des joueurs, c’est ce qui fait la différence », dit-on en interne, rapporté par 20 Minutes.