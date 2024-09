Il explose à cause de l’OM, ça ne passe pas

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Battu par l’OM au Groupama Stadium dans le temps additionnel, l’Olympique Lyonnais entame cette nouvelle saison comme l’année dernière, de quoi faire enrager Rayan Cherki au coup de sifflet final, parlant de « honte » au micro de DAZN. Une sortie qui ne fait pas l’unanimité chez les Lyonnais, certains estimant que le joueur se « dédouane ».

Revenu au score dans le temps additionnel par Rayan Cherki, l’Olympique Lyonnais espérait sauver les meubles face à un Olympique de Marseille réduit à dix depuis l’expulsion de Leonardo Balerdi à la cinquième minute de jeu, mais l’équipe de Roberto De Zerbi a finalement réalisé l’exploit quelques secondes plus tard grâce à Jonathan Rowe (3-2). Les Lyonnais se sont forcément réveillés avec la gueule de bois en se remémorant ce scénario, mais également la sortie fracassante de Rayan Cherki qui fait réagir en interne.

« C’est une honte »

« C’est une honte, a lâché le joueur de l’OL dimanche soir au micro de DAZN. Ils sont à dix depuis la cinquième minute. Ça fait des années et des années qu’ici on mène et on ne fait que reculer. Tout le temps. Encore. Le match passe, on a 3.500 occasions, mais malgré ça, on ne fait que reculer. Au bout d'un moment, si on veut être une grande équipe, il va falloir quand on mène enterrer les équipes qui viennent jouer ici. Quand on mène, il faut savoir mettre un, deux, trois, quatre, cinq. Aujourd'hui, il n'y avait rien pour eux et ils repartent avec les trois points, ils font les beaux et nous on repart avec zéro point. (…) On ne fait que reculer alors que normalement quand on voit toutes les occasions qu'on s'est créées, ça finit à 3-0, 4-0 ou 5-0. Un problème de mentalité? Je ne sais pas. Il va falloir qu’on continue à travailler. Le seul point positif, c'est qu'on se crée sept ou huit occasions par mi-temps. Il va falloir continuer comme ça, mais cette fois, enterrer les adversaires qui viennent ici. »

« Avec cette sortie, il se dédouane. C’est cata’ »

Selon RMC, cette prise de parole fait parler dans l’entourage lyonnais, estimant que le joueur « fait du Rayan », ce qui n’est pas forcément un compliment. « C’est incompréhensible de se dédouaner ainsi. Personne ne peut comprendre sa réaction. C’est 'moi, moi, moi'. Avec cette sortie, il se dédouane. C’est cata’ », souffle un habitué du groupe. Un autre rejoint au revanche Rayan Cherki : « Il dit ce qu’il pense et tout le monde devrait avoir cela en tête pour se rebeller ». L’OL doit en tout cas rapidement se reprendre avec la réception de l’Olympiakos ce jeudi en Europa League, puis le déplacement à Toulouse dimanche en Ligue 1.