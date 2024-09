Mercato : Parti du PSG, il prépare une trahison à la Rabiot !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En signant il y a quelques jours à l’Olympique de Marseille, Adrien Rabiot s’est attiré les foudres d’une grande partie des supporters du PSG. Un autre ancien joueur du club parisien aujourd’hui pourrait faire parler prochainement pour les mêmes raisons en la personne de Keylor Navas, prêt à rebondir au FC Barcelone malgré son histoire au Real Madrid.

Alors que le mercato estival a fermé ses portes il y a quelques semaines, la Ligue 1 a été marquée ces derniers jours par le recrutement d’Adrien Rabiot par l’OM. Forcément, cela a fait grincer des dents auprès des supporters du PSG, qui peinent à digérer le choix du milieu de terrain formé dans la capitale. Rabiot rejoint ainsi la liste des « traitres » dans laquelle figurent notamment Fabrice Fiorèse, Edouard Cissé ou encore Lorik Cana. Un autre ancien joueur du PSG pourrait lui aussi prochainement faire un choix très décrié, cette fois-ci en Espagne.

Comme Rabiot, Keylor Navas pourrait passer chez l’ennemi

Libre depuis la fin de son contrat avec le PSG cet été, Keylor Navas est toujours à la recherche d’un projet et pourrait profiter de la grave blessure de Marc-André ter Stegen pour revenir par la grande porte. Le portier allemand du FC Barcelone souffre d'une rupture complète du tendon rotulien du genou droit et sera éloigné des terrains plusieurs mois, probablement jusqu’à la fin de la saison. Selon Mundo Deportivo, les Blaugrana s’interrogent sur le recrutement d’un portier libre, et l’ancien du Real Madrid n’attendrait qu’un coup de fil.

Après le Real Madrid, le FC Barcelone ?

Comme l’explique le quotidien catalan, Keylor Navas serait prêt à écouter le Barça et emballé à l’idée de rejoindre le rival du Real Madrid. Une arrivée qui ferait du bruit dans la capitale espagnole, là où le Costaricien a remporté à trois reprises la Ligue des champions, avec 162 matches disputés sous le maillot merengue.