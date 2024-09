Mercato : Un proche du PSG va boucler un transfert polémique ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Proche de Luis Campos et à l’origine de nombreux transferts au PSG ces dernières années, Jorge Mendes est notamment l’agent de Keylor Navas et pourrait l’aider à retrouver un club après son départ de la capitale, mais pas n’importe lequel. Le portier serait en effet prêt à rejoindre le FC Barcelone malgré son histoire au Real Madrid.

Arrivé à la fin de son contrat, Keylor Navas a quitté cet été le PSG, sans retrouver de club derrière. Le portier de 37 ans reste à la recherche d’un projet attractif et pourrait justement en trouver un colossal. Le FC Barcelone pourrait se lancer à la recherche d’un gardien après la grave blessure de Marc-André ter Stegen, sorti sur civière ce week-end face à Villarreal et probablement absent jusqu’à la fin de la saison à cause d’une rupture complète du tendon rotulien du genou droit.

Mercato : Un joueur du PSG victime d'un scénario improbable ? https://t.co/1vc9f39isj pic.twitter.com/r3cgyGodX0 — le10sport (@le10sport) September 23, 2024

Navas attendrait le Barça

Selon Mundo Deportivo, Keylor Navas serait prêt à répondre favorablement aux avances du FC Barcelone si la direction catalane décidait de passer à l’action. Outre sa situation contractuelle avantageuse, l’ancien du Real Madrid serait prêt à faire des efforts sur son salaire afin de pouvoir maximiser ses chances de rejouer cette saison, ce qui pourrait arranger les affaires du Barça.

Jorge Mendes pourrait jouer un rôle décisif

Enfin, la présence de Jorge Mendes dans le dossier pourrait faire la différence. L’agent de Keylor Navas a déjà réalisé plusieurs transactions avec le club culé et les relations sont excellentes comme le rappelle Mundo Deportivo. Reste à voir si le Barça décidera de se positionner, ce qui ferait du bruit du côte de Madrid.