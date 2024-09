Un joueur «exceptionnel» au PSG, Luis Enrique s’enflamme !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Bradley Barcola n’a pas été le seul homme en grande réussite face au Stade Rennais (3-1). Aligné dans une position de faux neuf par Luis Enrique, Kang-In Lee s’est montré décisif, confirmant son très bon début de saison. De quoi enchanter l’entraîneur du PSG, dithyrambique à son égard.

Le PSG a fait le plein de confiance à quatre jours du choc contre Arsenal en Ligue des champions. Le public du Parc des Princes a assisté vendredi soir à une victoire logique de son équipe face à Rennes (3-1) grâce à un doublé de Bradley Barcola et un but de Kang-In Lee, deux hommes qui ont su se montrer à leur avantage. À l’issue de la rencontre, Luis Enrique a vanté les qualités du sud-coréen, aligné dans une position de faux neuf.

« Il a été exceptionnel »

« Kang-in Lee est un joueur tellement polyvalent… Il a une caractéristique essentielle dans notre jeu : il ne perd pas le ballon, même s’il est pressé et serré de près. Il a joué beaucoup plus libre à l’intérieur du jeu, a bien occupé les espaces et fait briller ses coéquipiers. Il a été exceptionnel », s’est enflammé Luis Enrique en conférence de presse, dans des propos rapportés par CulturePSG.

« C’est un joueur différent qui sait tout faire »

« Il a eu la chance de marquer un but d’attaquant malin, en renard, analyse l’entraîneur du PSG. Il est intelligent, nous donne de la continuité et a gardé le ballon quand on en avait besoin. C’est un joueur différent qui sait tout faire. Il a fait un match très complet et je suis très content de lui. »