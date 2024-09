Mbappé : L’annonce très inquiétante pour son avenir !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant explosé très jeune, Kylian Mbappé a rapidement été considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde et peut-être le successeur de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Problème, au cours des derniers mois, la tendance a plutôt été à une stagnation du niveau du Français, et même pire aux yeux de certains. Pourrait-on alors revoir le grand Mbappé ? Cyril Hanouna en doute fortement.

A 25 ans, Kylian Mbappé débute un nouveau chapitre de sa carrière. Le voilà aujourd’hui au Real Madrid après 7 saisons passées au PSG. Alors que les derniers mois n’ont pas simples pour le Français avec le club de la capitale, il va donc tenter de retrouver le niveau qui était le sien sous le maillot merengue. Mais Mbappé sera-t-il de retour au top avec le Real Madrid ? Pas sûr…

« Je pense qu’il ne pourrait plus jamais retrouver le niveau de jeu qu’il a eu »

Au micro d’Europe 1, Cyril Hanouna a lâché une annonce inquiétante concernant le niveau de Kylian Mbappé et son évolution pour l’avenir. Le présentateur a ainsi assuré : « Attention le niveau de jeu. Je pense qu’il ne pourrait plus jamais retrouver le niveau de jeu qu’il a eu, qu’il avait à l’époque. C’est un problème beaucoup plus profond que ce qu’on dit. Je pense que le niveau de jeu ne reviendra plus comme il était avant. C’est pas possible. Pourquoi ? Il y a beaucoup de joueurs qui arrivent, de nouveaux joueurs qui arrivent qui poussent. Et je pense qu’il est arrivé à son apogée un peu plus tôt, à 23-24 ans. Développer d’autres capacités comme Zizou ? Ça n’a rien à voir. Techniquement, Zizou, ça n’a rien à avoir. Mbappé, il n’a que sa vitesse ».

« Quand le Real Madrid a récupéré Mbappé, il était sur les rotules »

Kylian Mbappé n’est d’ailleurs pas arrivé à 100% au Real Madrid cet été. « Quand le Real Madrid a récupéré Mbappé, il était sur les rotules. Je vous le dis, l’info sûre, le Real Madrid a dit : « Les gars, ils nous ont envoyé un mec, il ne court pas 3 mètres ». Ce qu’ils ont fait ce qu’ils ont une fait une grosse préparation physique pendant deux mois. Ça va mieux, mais ça va prendre du temps », a également révélé Hanouna.