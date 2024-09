Officiel : Le Real Madrid rend hommage à une légende !

Jean de Teyssière

C’est une page du football français qui se tourne. Raphaël Varane a annoncé sur son compte Instagram sa retraite de footballeur professionnel, à seulement 31 ans. L’ancien joueur du Real Madrid avait pourtant signé à Côme cet été, mais une énième blessure au genou l’a poussé à mettre fin à sa carrière. Une carrière saluée par le Real Madrid, qui lui a laissé un beau message.

Clap de fin pour Raphaël Varane. L’un des joueurs français les plus titrés de l’histoire du football a annoncé ce mercredi qu’il raccrochait les crampons : « On dit que toutes les bonnes choses ont une fin. Au cours de ma carrière, j'ai relevé de nombreux défis, j'ai su me montrer à la hauteur d'une occasion après l'autre, et la plupart de ces défis étaient censés être impossibles à relever. J'ai vécu des émotions incroyables, des moments particuliers et des souvenirs qui resteront gravés dans ma mémoire. En repensant à ces moments, c'est avec une immense fierté et un sentiment de plénitude que j'annonce ma retraite du jeu que nous aimons tous », peut-on notamment lire sur son compte Instagram.

«Le Real Madrid souhaite exprimer son affection»

Sur son site Internet, le Real Madrid a publié un communiqué après l'annonce de la retraite de Raphaël Varane : « Suite à l'annonce de Raphaël Varane qui a décidé de mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel, le Real Madrid souhaite exprimer sa gratitude et son affection à un joueur qui fait déjà partie de la légende de notre club. Raphaël Varane a rejoint le Real Madrid en 2011, à seulement 18 ans, et a été l'un des principaux acteurs du cycle historique qui a permis au club de remporter quatre Coupes d'Europe, dont trois consécutives, entre 2014 et 2018. Au cours des dix saisons où il a défendu notre maillot et notre écusson, il a remporté 18 titres en 360 matchs : 4 Ligues des champions, 4 Coupes du monde des clubs, 3 Supercoupes d'Europe, 3 Ligues, 1 Coupe du Roi et 3 Supercoupes d'Espagne. »

«Varane restera à jamais dans les cœurs des madridistas»

« Outre ses titres avec le Real Madrid, Raphaël Varane a remporté la Coupe du monde avec la France lors de la Coupe du monde 2018 en Russie et a remporté la Ligue des nations 2021 en Italie. Avec Manchester United, il a remporté 1 coupe de la Ligue anglaise et 1 coupe d'Angleterre. Sur le plan individuel, Raphaël Varane a fait partie du onze mondial de la FIFA FIFPRO en 2018 et a fait partie de l'équipe de l'année de l'IFFHS, de l'équipe de l'année de l'UEFA et de l'équipe de l'année 2017-2018 de la Ligue des champions, poursuit le communiqué. Raphaël Varane restera à jamais dans le cœur de tous les madridistas comme l'un des grands défenseurs centraux de l'histoire du Real Madrid et pour avoir toujours représenté les valeurs de notre club. Le Real Madrid lui souhaite, ainsi qu'à sa famille, la meilleure des chances dans cette nouvelle étape de sa vie. »