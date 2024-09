Real Madrid : Cadeau empoisonné de Mbappé, il met les choses au clair

Amadou Diawara

Lors du duel entre le Real Madrid et Alavés, Kylian Mbappé a offert son maillot à Abdel Abqar à la mi-temps. Toutefois, le défenseur central marocain n'a pas refoulé la pelouse du Santiago Bernabeu lors de la deuxième période. Interrogé après le coup de sifflet final de la rencontre, Luis Garcia a affirmé qu'il avait remplacé Abdel Abqar pour des raisons tactiques, et non parce qu'il a récupéré le maillot de Kylian Mbappé.

Ce mardi soir, le Real Madrid a accueilli le Deportivo Alavés au Santiago Bernabeu. Et la bande à Kylian Mbappé a honoré son rang en remportant la rencontre 3-2.

Abqar récupère le maillot de Mbappé et est remplacé

Alors que Kylian Mbappé a retiré son maillot à la mi-temps, Abdel Abqar a profité de l'occasion pour le récupérer. Toutefois, le défenseur central marocain de 25 ans n'a pas joué la moindre minute lors de la seconde période de Real Madrid - Deportivo Alavés. A en croire Luis Garcia, le coach des Babazorros, Abdel Abqar a été remplacé pour des raisons purement tactiques.

« Je voulais travailler un petit truc tactique»

« Je ne sais pas ce qu'il a fait. Je voulais modifier une chose parce que je voulais travailler quelque chose, un petit truc tactique. Je ne sais pas s’il a demandé le maillot, je n’en ai aucune idée. Il est sorti parce que je voulais le remplacer et c’est tout », a expliqué Luis Garcia, l'entraineur d'Alavés, en conférence de presse d'après-match.