Real Madrid : L'annonce qui va faire bondir Kylian Mbappé !

Cet été, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid pour les cinq prochaines années. Chez les Merengue, l’ancienne gloire du PSG est souvent comparée voire opposée à Vinicius Jr, qui est le grand favori pour remporter le Ballon d’Or 2024. Pour Sergio Agüero, le Brésilien est clairement au-dessus du Français.

La course au Ballon d’Or pourrait être définitivement terminée. Ce mardi, de nombreux médias ont affirmé que Vinicius Jr, auteur d’une saison remarquable avec le Real Madrid, devrait remporter le précieux sésame. Troisième l’an passé, Kylian Mbappé semble déjà hors de course.

Mbappé bien intégré au Real Madrid

Arrivé au Real Madrid cet été, l’ancienne vedette du PSG connaît encore une phase d’adaptation. Pourtant, Mbappé commence à enchaîner les buts et les bonnes prestations. Avec un trio d’attaque composé du Français, de Vinicius Jr, et de Rodrygo, le club espagnol dispose d’une très bonne attaque. Alors que le 28 octobre prochain, le Ballon d’Or 2024 sera décerné, le numéro 7 est annoncé comme le prochain vainqueur.

« Cette saison, Vinicius était meilleur que Mbappé »

Pour Sergio Agüero, Vinicius Jr mérite cette récompense, et affiche un niveau de performance bien supérieur à Kylian Mbappé : « Cette saison, Vinicius était meilleur que Mbappé. C’est un joueur qui crée du danger. Si Vinicius a le ballon, on sent qu’il y a du danger. Je préfère que Vinicius remporte le Ballon d’Or ». Cette saison, il a été bien supérieur, a lâché ce dernier pour MARCA.