Le PSG a fait un cadeau «spécial» à Kylian Mbappé !

Pierrick Levallet

Cet été, Kylian Mbappé a décidé de mettre un terme à son aventure au PSG. En fin de contrat, le capitaine de l’équipe de France n’a pas prolongé et a signé libre au Real Madrid. Les Rouge-et-Bleu ont pourtant tout fait pour le retenir. Les dirigeants parisiens lui auraient même fait un cadeau assez original pour le mettre dans les meilleures conditions.

Une équipe d'entraîneurs à disposition de Mbappé ?

Comme le rapporte Relevo, le PSG aurait été jusqu’à faire un cadeau « spécial » à Kylian Mbappé en lui laissant une équipe d’entraîneurs à disposition. De cette manière, la star de 25 ans pouvait s’entraîner quand elle voulait, y compris pendant les jours fériés et les vacances. Mais cela n’a pas été suffisant pour retenir Kylian Mbappé cet été.

Le PSG lui a déclaré la guerre

Les relations entre le PSG et son ex-numéro 7 se sont ensuite détériorées. Un clash a d’ailleurs éclaté entre les deux parties, Kylian Mbappé réclamant 55M€ aux Rouge-et-Bleu. Ce montant correspond à ses trois derniers mois de salaire non-payés ainsi que différentes primes non versées. La commission juridique de la LFP a même rendu un avis favorable à l’international français en enjoignant le PSG à lui verser cette somme. Les dirigeants parisiens n'ont néanmoins pas l'intention de payer Kylian Mbappé et sont prêts à aller devant le tribunal. La guerre est déclarée entre le PSG et la star de 25 ans. L'affaire pourrait durer quelques mois, voire quelques années. À suivre...