PSG : Luis Enrique a connu l’horreur à Paris

La saison dernière, le quart de finale de la Ligue des champions a offert une nouvelle opposition entre le PSG et le FC Barcelone. Une rencontre très particulière pour Luis Enrique qui retrouvait un club au sein duquel il a évolué avant de l'entraîner. Le technicien espagnol reconnaît que c'était un moment horrible pour lui.

Eliminé en demi-finale de la Ligue des champions par le Borussia Dortmund, le PSG avait pourtant réussi à éliminer le FC Barcelone au tour précédent grâce à une magnifique double confrontation. Battu à l'aller (2-3), le club de la capitale avait inversé la tendance au retour à Barcelone (4-1). Un succès qui a toutefois été particulier pour Luis Enrique qui reconnaît avoir mal vécu ces deux matches contre le PSG.

« C'était horrible. Rentrer à la maison contre le club qui m'a le plus apporté en tant que joueur et entraîneur a été horrible pour moi et mon équipe. Nous avions mérité davantage à l'aller et nous avons perdu », raconte l'entraîneur du PSG au micro de Movistar+ avant de revenir sur sa relation particulière avec le FC Barcelone.

« Il y a eu beaucoup de critiques à mon égard, qui ont également atteint ma famille. Mais ma relation avec Barcelone est unique. Je me sens très aimé par le club et les supporters. Je ne peux pas imaginer une finale contre Barcelone. J'espère que nous ne les affronterons plus cette saison », ajoute Luis Enrique.