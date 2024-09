Le PSG «salit» Mbappé, il balance tout !

Axel Cornic

La séparation entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain ne s’est pas faite dans le plus grand des calmes et un véritable litige judiciaire a éclaté récemment. L’attaquant qui évolue désormais au Real Madrid réclame en effet des impayés d’un total de 55M€ à son ancien club, qui a récemment fait appel après la décision de la Ligue professionnelle de football.

Certains pensaient qu’après sept années ensemble les choses pouvaient se passer autrement, mais Kylian Mbappé et le PSG sont à couteaux tirés depuis leur séparation. Les deux camps s’affrontent sur le terrain juridique pour des impayés que le club parisien ne souhaite toutefois pas verser à son ancienne star, alors même que la LFP l’a enjoint à le faire.

C’est la guerre entre Mbappé et le PSG

Ce conflit remonte à l’été 2023, avec le PSG qui assure que Mbappé aurait renoncé à ces 55M€ de primes diverses pour pouvoir sortir du loft et ainsi rejouer. Il n’existe toutefois aucun accord écrit pour le moment et tout porte à croire que les deux parties s’engagent dans un long bras de fer, avec le capitaine de l’équipe de France qui n’est pas épargné pendant ce temps-là. Son image est en effet régulièrement écornée depuis quelques mois et certains ne peuvent s’empêcher de penser à une action de la part de Paris, surtout après l’affaire de « l’armée numérique » de la période 2018-2020.

« Al-Khelaïfi est en train de payer la terre entière pour salir l’image de Mbappé »

C’est le cas de Daniel Riolo, qui dans l’After Foot ce lundi n’a pas mâché ses mots au sujet du supposé traitement réservé à Kylian Mbappé par le PSG. « Nasser Al-Khelaïfi est en train de payer la terre entière pour salir l’image de Mbappé » a-t-il assuré, au micro de RMC Sport. « Même un président de la République est obligé de baisser sa culotte ! Encore plus qu’il ne l’avait déjà baissée devant le Qatar pour faire la promo des opinions de Nasser Al-Khelaïfi dans une interview au Parisien, c’est dire où on en est de la résignation face au Qatar et à Nasser ».