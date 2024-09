Une légende du PSG victime du Covid !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Thiago Silva est l'une des figures du PSG après le début de l'ère QSI. Le Brésilien est resté pas moins de 8 ans au club de 2012 à 2020, disputant un grand nombre de matches. L'ancien capitaine pensait terminer en fanfare son aventure dans le club de la capitale mais malheureusement, en plein Covid, il n'a pas pu être célébré comme il se doit.

Depuis quelques années, le PSG cherche à tout prix à remporter la Ligue des champions. Le club de la capitale redouble d'efforts et est passé proche de soulever le trophée en 2020. A l'époque, la fin de la compétition avait été décalée de plusieurs mois, ce qui fait que pour Thiago Silva, la finale face au Bayern Munich était la dernière occasion pour lui de porter le maillot du PSG. Malheureusement, il y avait très peu de public à ce moment-là...

Le Covid l'a empêché de dire au revoir

Immense star du PSG, Thiago Silva aurait voulu profiter de l'occasion pour pouvoir connaître des au revoir devant une foule conquise. Le Brésilien nourrit quelques regrets. « J’ai tout donné pour le club et à la fin, on a fait une finale mais on n’a pas gagné. Malheureusement, le Covid ne m’a pas permis de dire au revoir aux supporters comme j’aurais aimé. Mais je me souviens qu’avant de partir pour le Final Four à Lisbonne on avait disputé un match amical au Parc des Princes (contre le Celtic FC) » raconte-t-il dans une interview à PSG TV.

« Recevoir cet hommage était très important pour moi »

Au vu des efforts fournis pendant toutes ces années et son talent immense, Thiago Silva aurait effectivement mérité de partir sous les acclamations d'un Parc des Princes rempli. « La capacité du stade était réduite de 90% mais les supporters avaient quand même fait quelque chose pour moi. Ça m’a beaucoup touché parce que j'ai tout donné pour le club, alors recevoir cet hommage des supporters avant mon départ était très important pour moi » se rappelle-t-il.