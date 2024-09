Riolo annonce une grosse menace pour le PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La Ligue 1 est désormais bien lancée après plus d'un mois de compétition. A l'issue des cinq premières journées, le PSG, l'OM et l'AS Monaco affichent le même total de points. Un très bon début de saison pour ces trois équipes qui semblent déjà prendre les devants. Et le PSG pourrait sérieusement être menacé si l'OM continue sur la même dynamique...

Quasiment insubmersibles depuis l'arrivée du Qatar, le PSG est évidemment l'immense favori à sa propre succession pour le titre de Champion de France. Le club de la capitale pourrait toutefois avoir plus de mal à se défaire de l'OM, bien parti pour réaliser une grandiose saison. Le club de la cité phocéenne a l'avantage de ne pas jouer de compétition européenne et peut concentrer ses efforts sur le championnat.

« Il y a matière à être très optimiste »

Avec un mercato de folie réalisé cet été, l'OM a clairement débuté la saison sur une nouvelle dynamique, bien meilleure que l'an dernier. On peut alors penser que le club sera capable d'accrocher longtemps le podium de Ligue 1. Le prochain Classique devrait en apprendre plus sur les deux équipes. « Le milieu de terrain que s’est construit l’OM cette année et vu les réserves qu’on va émettre sur le PSG – et tout le monde attend le 27 octobre pour voir la confrontation entre les deux équipes -, j’espère qu’on a trois équipes qui jouent le titre. Il faut toujours rester mesuré, à l’OM, ça s’emballe très vite. Sur ce que je vois, il y a matière à être très optimiste » affirme Daniel Riolo dans l'After Foot de RMC.

Le PSG battu ?

Même si le départ de Kylian Mbappé a changé quelques perspectives au PSG, le club de la capitale reste largement en mesure de dominer le championnat de France. Les Parisiens ont connu leur premier match nul de la saison le week-end dernier après leur série de victoires. Attention, l'OM devra tout de même maintenir ce rythme tout au long de la saison pour avoir une chance.