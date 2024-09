Transferts : Un deal avec le PSG réclamé après la catastrophe

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Grièvement blessé au genou, Marc-André ter Stegen manquera de longs mois de compétition. Un coup dur pour le FC Barcelone, qui va désormais devoir se poser les bonnes questions à propos du recrutement d'un nouveau gardien. Que faire pour le Barça ? Une solution au PSG a été soufflée en Espagne.

6 victoires en 6 journées pour le FC Barcelone ! Ce dimanche, l'équipe dirigée par Hansi Flick a poursuivi sa folle série en s'imposant à Villarreal. Mais le point noir a bien évidemment été la terrible blessure de Marc-André ter Stegen au genou. La saison de l'Allemand serait d'ores et déjà terminée et désormais, la question est de savoir si le Barça recrutera ou non un nouveau gardien.

Tenas prêté au FC Barcelone ?

Tandis qu'Inaki Pena va pour le moment prendre place dans le but du FC Barcelone, l'arrivée d'un nouveau gardien est possible. Les Blaugrana peuvent dès à présent recruter un portier qui était libre. Le Barça peut également attendre janvier et dans ce cas de figure, Sique Rodriguez a fait savoir, rapporté par AS : « Ils peuvent demander le prêt d'Arnau Tenas qui ne joue pas au PSG et il reviendra à la maison ».

« Barcelone sera toujours ma maison »

Aujourd'hui 3ème gardien du PSG, Arnau Tenas avait quitté le FC Barcelone à l'été 2023, arrivé au terme de son contrat. Va-t-il revenir en Catalogne en janvier ? Cela ne devrait pas le déranger. A propos d'un retour au Barça, Tenas confiait il y a quelques jours : « Oui, pourquoi pas. Barcelone sera toujours ma maison, bien sûr ».