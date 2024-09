Mbappé : Le Real Madrid se lâche en interne !

Pierrick Levallet

Le Real Madrid a très certainement réalisé le plus joli coup du mercato cet été. Le club madrilène a signé Kylian Mbappé libre en provenance du PSG. Le capitaine de l’équipe de France a néanmoins rejoint les rangs de Carlo Ancelotti avec quelques lacunes sur le plan physique après une fin de saison mitigée chez les Rouge-et-Bleu et un Euro 2024 globalement décevant.

«Il est intelligent»

Kylian Mbappé a alors travaillé pendant la pré-saison avec les entraîneurs du Real Madrid pour se remettre en forme. Et comme le rapporte Relevo, certains chez les Merengue ne le décriraient pas comme un grand amateur de la salle de sport. D’autres ont néanmoins souligné son sérieux dans son travail. « Il est intelligent. Il savait qu'il n'était pas bien physiquement et qu'il avait besoin d'un point de plus » peut-on notamment entendre dans les couloirs du Real Madrid.

Mbappé enfin adapté au Real Madrid ?

Les efforts de Kylian Mbappé semblent d’ailleurs finir par payer. Le capitaine de l’équipe de France monte en puissance après avoir eu quelques difficultés à prendre ses marques au Real Madrid. Proche de Vinicius Jr et de Brahim Diaz dans le vestiaire, l’ancien du PSG a l’air de s’être enfin adapté pleinement à son nouvel environnement.