Real Madrid : Mbappé brille, Ancelotti jubile

Jean de Teyssière

Le Real Madrid a remporté son duel face à Alavés au Santiago Bernabeu lors de la 7ème journée de Liga (3-2). Kylian Mbappé a brillé et a marqué un superbe but avec la complicité de Jude Bellingham. Sur le terrain, l'entente entre Kylian Mbappé et ses nouveaux coéquipiers fonctionne de mieux en mieux, pour le plus grand plaisir de Carlo Ancelotti.

Cet été, le Real Madrid a réussi un gros coup en recrutant Kylian Mbappé, libre de tout contrat. Si dans les statistiques, l'ancien joueur du PSG est performant, dans le jeu, c'est plus compliqué. Le capitaine de l'équipe de France a marqué plusieurs fois sur penalty, mais mardi soir, il a inscrit un but dont lui seul a le secret.

Mbappé marque un superbe but

Sur la pelouse du Santiago Bernabeu, le Real Madrid a offert un joli spectacle à ses supporters. Pour la première fois de la saison, l'équipe de Carlo Ancelotti a marqué en première période. Lucas Vazquez a mis les siens sur de bons rails dès la 56ème seconde avant que Kylian Mbappé ne marque son septième but en neuf matchs avec sa nouvelle équipe. Un but magnifique dans sa construction, au terme d'un une-deux entre le numéro 9 et Jude Bellingham.

«C’est très bien, en attaque, on s’en sort très bien»

En conférence de presse après la rencontre, Carlo Ancelotti l'entraîneur du Real Madrid, était plus que satisfait de la performance de son équipe, notamment des attaquants : « C’est très bien, en attaque, on s’en sort très bien. Pendant une heure, l’équipe a très bien joué, cherchant des opportunités de différentes manières, dans les transitions, filtrant les passes… L’équipe s’améliore, cela nous convient bien, le calendrier est très exigeant. Dimanche sera également très exigeant. Jude grandit, il a aidé Mbappé, il a fait un match très complet. Il doit s’habituer un peu plus au terrain, comme l’année dernière. »