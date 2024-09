Un crack du Real Madrid provoque une polémique

Jean de Teyssière

Mardi soir se jouait la 7ème journée de Liga. Le Real Madrid accueillait le Deportivo Alavés et est reparti avec la victoire (3-2). Kylian Mappé a marqué un superbe but mais dans les dix dernières minutes, le club espagnol a encaissé deux buts et aurait même pu jouer à dix, suite au mauvais geste d’Endrick. L’entraîneur d’Alavés était d’ailleurs remonté contre le crack brésilien, estimant qu’il aurait dû être expulsé.

Sur le terrain, Kylian Mbappé commence petit-à-petit à trouver ses marques avec ses nouveaux coéquipiers. Il a affiché une belle entente avec Jude Bellingham, qui s'est matérialisée par son but, suite à un une-deux magnifique à l'entrée de la surface. Le Real Madrid, grâce à sa victoire 3-2, vient d'enchaîner une année sans défaite en Liga. Mais une polémique est venue entacher le match.

No debate needed, Endrick clearly got the balls. Penalty to Real Madrid.pic.twitter.com/WqaMOhWoRM — Troll Football (@TrollFootball) September 24, 2024

Le mauvais geste d’Endrick

A la 69ème minute de jeu, Rodrygo, le troisième buteur du Real Madrid est remplacé par le jeune attaquant brésilien, Endrick. L'attaquant de 18 ans a frappé le poteau juste après son entrée mais s'est rendu coupable d'un mauvais geste sur Santiago Mourino, le défenseur d'Alavés. Il a asséné un coup de pied entre les jambes du défenseur mais n'a écopé que d'un carton jaune qui aurait pu être d'une autre couleur.

«Endrick aurait dû être expulsé»

Le score était alors de 3-0 pour le Real Madrid mais le Deportivo Alavés a réussi à revenir au score, jusqu'à 3-2. A la fin du match, l'entraîneur du club de la banlieue de Madrid, Luis García pestait contre Endrick : « Personne ne peut dire que ce n'était pas un carton rouge sur Endrick. Il aurait dû être expulsé. Nous aurions dû jouer les 10 dernières minutes à 10. » Trois jours après la polémique sur le penalty sifflé face à l'Espanyol Barcelone, le jeune Endrick fait encore parler de lui.