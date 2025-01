PSG : Luis Enrique les rend tous «malades» ?

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain, ou plutôt son président Nasser Al-Khelaïfi, voit en Luis Enrique le meilleur entraîneur du monde. Rien que ça. Tactiquement et au niveau de son management, le coach espagnol a apporté un vent de fraîcheur au club jusqu’à en transformer sa mentalité ainsi que son exigence au sein même du vestiaire. Une exigence quasiment maladive comme relevé par L’Équipe.

A l’été 2022, la locomotive du PSG a effectué une manœuvre à 180°. En effet, le président Nasser Al-Khelaïfi assurait en interview pour Le Parisien que le club de la capitale avait décidé de mettre un terme à l’ère des strass et des paillettes et que l’effectif parisien peuplé de stars n’allait en ce sens plus l’être bien longtemps. Deux ans plus tard, Neymar, Lionel Messi, Marco Verratti, Sergio Ramos ou encore Kylian Mbappé ont tous plié bagage. Tous ces joueurs ayant pris part aux déroutes européennes du passé du Paris Saint-Germain ne sont plus là.

Une exigence presque «maladive» de Luis Enrique ?

Et ce fut d’ailleurs la volonté première de Luis Campos qui, à compter de sa nomination en tant que conseiller football du Paris Saint-Germain, mis en place un coup de balai dans le groupe assez conséquent dans l’optique de mettre en marche une nouvelle ère au PSG. Le temps passe et une véritable alchimie collective et sportive semble s’être instaurée naturellement en interne comme cela est souligné par L’Équipe.

Luis Enrique n’est pas étranger à ce changement drastique de mentalité au PSG, lui qui s’inculquerait à sa personne et à son vestiaire une exigence quelque peu « maladive ». Bien qu’un résultat positif puisse avoir lui, on ne se reposerait pas dessus et n’afficherait jamais une satisfaction totale à présent dans le vestiaire du Paris Saint-Germain.

Un vestiaire à l’écoute, des tauliers en devenir avec Vitinha et Donnarumma

Si l’on se fie aux informations divulguées par L’Équipe, Luis Enrique puiserait et distillerait en même temps cette force mentale dans un effectif plus jeune et plus à l’écoute. Et notamment par le biais de relais de tauliers tels que Vitinha et Gianluigi Donnarumma. Il aurait été demandé au gardien italien de devenir un leader de par son expérience, mais de plus vocaliser ce rôle au sein du groupe. De quoi renforcer la position de capitaine de Marquinhos qui se trouve être plus libéré et plus soutenu par ses lieutenants à présent, de quoi l’apaiser et faire rejaillir ses performances.