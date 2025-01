PSG - Salah : L’annonce princière qui peut dynamiter le mercato !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui, Mohamed Salah est un joueur de Liverpool. Mais le sera-t-il encore la saison prochaine ? Dans sa dernière année de contrat avec les Reds, l’Egyptien est au coeur de nombreuses rumeurs sur son avenir, lui qui pourrait bien continuer dans le nord de l’Angleterre, mais aussi rejoindre librement un autre club. Alors qu’on annonce notamment Salah dans le viseur du PSG, il va aussi falloir se méfier de l’Arabie Saoudite.

Le mercato hivernal fermera ses portes d’ici quelques jours, mais comme le10sport.com vous l’avait révélé, il ne faut pas s’attendre à de nouvelles recrues au PSG après Khvicha Kvaratskhelia. Cela n’empêche toutefois pas le club de la capitale de préparer déjà ses transferts pour l’été prochain. Ça annonce alors mouvementé du côté de Paris avec de possibles coups XXL. Cela pourrait notamment être le cas avec Mohamed Salah. En feu actuellement avec Liverpool, l’Egyptien est l’un des gros feuilletons du mercato étant donné qu’il est en fin de contrat avec les Reds et qu’il n’a pas prolongé.

🚨 Randal Kolo Muani à la Juventus ? Le PSG ouvre la porte à un gros transfert après sa performance en championnat.

➡️ https://t.co/hqAekePoiN pic.twitter.com/gXJcZHAK5y — le10sport (@le10sport) January 30, 2025

« Ce serait un privilège de voir Salah ici »

Le PSG pourrait donc avoir Mohamed Salah pour 0€ et le club de la capitale regarde attentivement ce dossier. Mais il n’est toutefois pas le seul. En effet, en Arabie saoudite, on pourrait également faire des folies pour convaincre le joueur de Liverpool de rejoindre le championnat local. Recruter Salah serait d’ailleurs un rêve pour les Saoudiens comme l’a exprimé le prince Abdulaziz bin Turki Al- Faisal. Pour Piers Morgan Uncensored, il a fait savoir : « Ce serait un privilège de voir Salah ici. C’est l’un des plus grands joueurs musulmans dans le monde. Il est l’un des 2-3 meilleurs joueurs dans le monde. Il n’a pas encore signé de nouveau contrat pour le moment. C’est aux clubs de décider maintenant ».

Encore loin d’une prolongation

La question est maintenant de savoir ce que va vouloir faire Mohamed Salah pour son avenir. Récemment, Julien Laurens s’était exprimé sur la possibilité de le voir prolonger à Liverpool. Le journaliste expliquait alors : « Pas d’avancée. J’en parlais avec quelqu’un proche du club. On est encore très loin d’un accord entre le contrat qui est sur la table pour Salah et son agent et ce que eux veulent. Ils sont en train de discuter, de négocier. Je pense que c’est possible qu’ils ne trouvent jamais d’accord parce que l’un et l’autre veulent restera trop éloigné. Ou il y a un moment où Liverpool se dira qu’on ne peut pas le laisser partir et Salah se dira qu’il a encore des choses à accomplir ici et un accord sera trouvé. Mais c’est aussi possible que l’accord ne se trouve jamais ».