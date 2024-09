Le Real Madrid a trouvé la solution pour Mbappé

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au Real Madrid cet été, Kylian Mbappé évolue davantage dans un rôle d’avant-centre, lui qui performait sur l’aile gauche au PSG. Si le Français n’est pas encore tout à fait à son aise à ce poste de numéro 9, l’ancien attaquant madrilène Fernando Morientes apprécie beaucoup la capacité du Bondynois à la pointe de l’attaque de Carlo Ancelotti.

Après sept ans au PSG, Kylian Mbappé a décidé de réaliser son rêve d’enfant. Le prodigieux attaquant de 25 ans a décidé de ne pas renouveler son contrat, et s’est engagé pour les cinq prochaines saisons en faveur du Real Madrid.

Mbappé seul en pointe à Madrid

Déjà cantonné à ce poste la saison dernière sous les ordres de Luis Enrique à Paris, Kylian Mbappé évolue seul à la pointe de l’attaque sous la direction de Carlo Ancelotti. Un poste pas encore naturel pour l’ailier de formation, qui réalise néanmoins un beau début de saison. Ancien joueur du Real Madrid (1997-2005), Fernando Morientes a apprécié les débuts de Kylian Mbappé en Espagne.

« Je le sens bien »

« Je l'ai bien senti. Les automatismes sont plus sur l'aile, où il jouait principalement au PSG. Mais je le sens bien. Il fait toujours des mouvements, et comme il est rapide et fort, il gagne toujours la position. Pour être avant-centre, il faut gagner un mètre, un demi-mètre. Il faut toujours être en avance sur le défenseur et avec cette vitesse, c'est plus facile, bien sûr », a confié l’ancien avant-centre auprès de AS.