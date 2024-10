Équipe de France : Un retour à la Zidane se prépare ?

Axel Cornic

Condamné pour prise de produits dopants, Paul Pogba a vu sa suspension être réduite à 18 mois par le Tribunal arbitral du sport et pourra donc revenir dès janvier prochain après un an et demi d’absence. Mais tout le monde se demande désormais quel avenir se dessine pour l’international français de 31 ans, qui pourrait même revenir en équipe de France !

C’est une excellente nouvelle. Milieu fantastique tombé quelque peu en disgrâce ces dernières années, Paul Pogba pourra redevenir un footballeur à part entière. Le Tribunal arbitral du sport a en effet récemment annoncé que la suspension pour dopage infligée au milieu de terrain français a été réduite à 18 mois, ce qui veut dire qu’il pourra rejouer dès 2025.

Le rêve Bleu n’est pas terminé pour Pogba ?

Pour le moment, un retour à l’entraînement pour janvier et une possible reprise des matchs au mois de mars 2025 sont évoqués par la presse italienne. Mais avec quel club ? Car la Juventus n’aurait aucune intention de réintégrer Paul Pogba et surtout son immense salaire de 8M€, réduit au minimum depuis septembre 2023. La MLS et l’Arabie Saoudite semblent être une possibilité pour l’international français aux 91 sélections... qui pourrait même rêver d’un retour en grâce en équipe de France !

Le retour de Zidane

Le scénario n’est pas impossible, puisque le passé nous a déjà montré qu’il ne fait jamais dire jamais. L’exemple parfait est Karim Benzema, mis au placard et en grand froid avec Didier Deschamps pendant des longues années, avant de faire son retour en 2021. Que dire d’ailleurs de N’Golo Kanté ? Parti en Arabie Saoudite, il semblait en avoir fini avec les Bleus, mais il a pourtant été convoqué lors du dernier Euro. Si on remonte plus loin, on retrouve évidemment Zinédine Zidane et son retour en équipe de France en 2005, accompagné notamment par Claude Makélélé et Lilian Thuram. A l’époque Zizou avait 33 ans, soit deux de plus que Paul Pogba actuellement.