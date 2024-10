Mbappé - Griezmann : Le fol aveu de Deschamps en privé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que les raisons de la retraite internationale d'Antoine Griezmann continuent de faire parler, Jérôme Rothen a lâché une révélation qui risque de faire parler. L'ancien joueur du PSG dévoile un conversation privée avec Didier Deschamps dans laquelle le sélectionneur de l'équipe de France lui avoue qu'il a replacé Kylian Mbappé dans l'axe car il ne défendait pas assez. Ce qui a eu des conséquences pour Antoine Griezmann.

Ces derniers jours, l'annonce d'Antoine Griezmann de prendre sa retraite internationale a fait l'effet d'une bombe. Le joueur de l'Atlético de Madrid a semblé lassé et a donc décidé de tirer sa révérence, quelques semaines après un Euro durant lequel son statut s'est effrité. Et selon Jérôme Rothen, qui dévoile une conversation privée avec Didier Deschamps, le sélectionneur a reconnu que le changement de position de Kylian Mbappé a pu impacter le meilleur passeur de l'histoire des Bleus.

«Tu lui fais un petit passe-droit à Mbappé»

« Kylian Mbappé ne voulait plus jouer à droite. Il (Deschamps) m’avait dit en privé : "Kylian, je peux le faire jouer à droite mais il ne défendra plus autant qu’il le faisait quand il est arrivé. Donc je le mets dans une position où je peux animer différemment mon milieu de terrain". Tu lui fais un petit passe-droit à Mbappé », lâche l'ancien joueur du PSG au micro de Rothen s'enflamme sur RMC.

«Et qui a subi tout ça ? Antoine Griezmann !»

Et d'après Jérôme Rothen, la victime direct du repositionnement de Kylian Mbappé a été Antoine Girezmann : « Et qui a subi tout ça ? Antoine Griezmann ! Il s’est baladé côté droit. Antoine n’a plus les jambes pour jouer côté droit. Tu ne joues pas sur ses points forts ». En effet, lors de l'Euro, le Colchonero a été positionné dans le couloir droit de l'attaque, un poste auquel il n'a pas l'habitude de jouer.