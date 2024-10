Mbappé : Panique au Real Madrid !

Pierrick Levallet

Le Real Madrid a très certainement réalisé le plus joli coup du mercato en signant Kylian Mbappé cet été. L’international français ne voulait pas prolonger au PSG et a donc débarqué libre chez les Merengue. Mais ses performances après onze matchs laissent un peu à désirer et commenceraient à faire paniquer la direction madrilène.

Kylian Mbappé a réalisé l’un de ses rêves d’enfance cet été. L’international français a signé libre au Real Madrid après avoir refusé de prolonger son contrat au PSG. Le natif de Bondy, présenté en grande pompe au Santiago Bernabéu en août dernier, était naturellement très attendu par les supporters madrilènes. Mais ses prestations sont plutôt mitigées.

Les performances de Mbappé alertent le Real Madrid

S’il a trouvé le chemin des filets à 7 reprises en 11 matchs, Kylian Mbappé doit malgré tout mieux faire dans le jeu comme le rapporte SPORT. Ses performances laissent un peu à désirer. Le champion du monde 2018 n’a pas vraiment montré le meilleur de lui-même depuis le début de saison, et cela commencerait à faire paniquer le Real Madrid.

Nouvelle polémique pour Mbappé en équipe de France

Les Merengue regretteraient de ne pas voir le Kylian Mbappé étincelant du PSG. L’international français n’échappe toujours pas à certaines critiques. Kylian Mbappé va devoir trouver une solution très vite pour redresser la barre. Par ailleurs, l’attaquant de 25 ans est pris dans une polémique depuis quelques jours, lui qui n’a pas été appelé en équipe de France pour se remettre d’une blessure alors qu’il a joué 110 minutes lors des deux derniers matchs du Real Madrid.