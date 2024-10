Mercato - Real Madrid : L’offensive à 1 milliard qui se prépare !

Jean de Teyssière

Cet été, le Real Madrid aurait pu perdre Vinicius Junior. Une énorme offre d’un milliard d’euros a été envoyée par un club saoudien, Al-Hilal, pour s’offrir les services de l’international brésilien. Offre refusée par le club espagnol mais l’été prochain, le club saoudien pourrait revenir à la charge.

Le Real Madrid est l’un des clubs les plus attractifs au monde. Le vainqueur de 15 Ligues des Champions est capable de faire venir n’importe quel joueur et rares sont les clubs qui peuvent convaincre un titulaire indiscutable de quitter le nid madrilène. A moins d’offrir un salaire impossible à refuser et d'offrir un milliard d'euros au Real Madrid...

Vinicius, futur Ballon d’Or ?

La saison de Vinicius Junior pourrait être remplie de succès. Après avoir remporté la Ligue des Champions et la Liga la saison dernière, l’international brésilien est le grand favori pour remporter le Ballon d’Or et succéder à Lionel Messi au palmarès. Avant de filer vers d’autres horizons ?

De nouvelles offres pour Vinicius en 2025 ?

Mais le Real Madrid ne peut pas dormir sur ses deux oreilles concernant Vinicius Junior. Le média espagnol AS révèle que l’été prochain, de nouvelles offres pourraient atterrir sur le bureau des dirigeants du Real Madrid. A noter que la clause libératoire du génie brésilien est de 1 milliard d’euros et peu de clubs peuvent se permettre de payer une tellement somme.