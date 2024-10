Mercato : Rabiot trahit le PSG pour l’OM, c’est la surprise dans le vestiaire !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Formé au PSG, Adrien Rabiot s’est engagé à la surprise générale, en faveur de l’OM quelques semaines après l’issue du mercato estival. Une signature pour deux ans concernant l’ancien Parisien, qui à en croire les propos de Mattéo Guendouzi, en a surpris plus d’un au sein du vestiaire marseillais.

La rivalité entre le PSG et l’OM continue d’animer les débats. Le 27 octobre, le premier Classique de l’année aura d’ailleurs lieu avec la réception du club parisien au Vélodrome pour la formation de Roberto De Zerbi. Un match qui s’annonce forcément particulier pour Adrien Rabiot. Arrivé à Marseille pour les deux prochaines saisons après la fin de son aventure avec la Juventus, le milieu de terrain de 29 ans a été formé au PSG, et a disputé 227 matchs sous les couleurs des Rouge et Bleu.

Rabiot a signé à l’OM malgré avoir été formé au PSG

Forcément, cette signature en faveur du grand ennemi a provoqué l’indignation chez les supporters parisiens. Au moment de sa présentation en tant que nouveau joueur de l’OM, Adrien Rabiot répondait rapidement vis-à-vis de son passif au PSG : « Je n'ai rien à expliquer à qui que ce soit, je fais ma carrière. Finalement dans la vie rien n'est impossible, et des choses qu'on peut dire plus jeune, avec de l'expérience, d'autres circonstances, peuvent être différentes. J'ai fait ce choix très sereinement, je suis vraiment content d'être là », lâchait ce dernier.

« On était tous un peu surpris qu'il signe à l'OM mais je suis sûr qu'il fera du bon travail là-bas »

Présent en conférence de presse ce samedi avec l’équipe de France, Mattéo Guendouzi, ancien Marseillais, mais formé au PSG, s’est exprimé sur cette signature d’Adrien Rabiot : « S'il a pris cette décision, c'est qu'il y avait tous les ingrédients pour. Il y a toujours cette rivalité entre le PSG et Marseille, on sait comment ça se passe. On était tous un peu surpris qu'il signe à l'OM mais je suis sûr qu'il fera du bon travail là-bas, qu'il va s'épanouir et qu'il va ramener Marseille à la place que cette équipe mérite », a ainsi confié le joueur de la Lazio Rome.