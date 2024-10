Transferts : Le PSG et le Real Madrid prévenus pour Saliba

Pierrick Levallet

Le PSG et le Real Madrid devraient se livrer une nouvelle bataille sur le mercato. Après le feuilleton Kylian Mbappé, les deux clubs en pinceraient pour William Saliba. L’international français plairait aux Rouge-et-Bleu et aux Merengue. Mais Arsenal ne devrait pas se laisser faire pour le défenseur de 23 ans.

C’est une nouvelle bataille qui se profile entre le PSG et le Real Madrid sur le mercato. Après s’être livrés un incroyable bras de fer dans le feuilleton Kylian Mbappé, les Rouge-et-Bleu et les Merengue en pinceraient pour un autre crack de Bondy. Comme Le10Sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le Real Madrid cherche à s’attacher les services de William Saliba. Mais le PSG serait également sur le coup.

Mbappé - Real Madrid : Le PSG a refusé un transfert à 200M€ ! https://t.co/yWr323PzLN pic.twitter.com/27QXjMf97h — le10sport (@le10sport) October 12, 2024

«Arsenal considère Saliba comme un élément clé du projet»

William Saliba, lui, ne prêterait pas vraiment attention aux spéculations sur son avenir pour le moment. « Une rumeur qui revient beaucoup en ce moment est Saliba et un éventuel départ d’Arsenal. On a beaucoup parlé du Real Madrid et du PSG ces dernières semaines, mais je peux vous dire que n’ai eu aucune confirmation sur tout ça. Je ne suis au courant de rien de concret. Tout ce que je sais, c’est que Saliba est concentré sur Arsenal, et qu’Arsenal considère Saliba comme un élément clé du projet, rien d’autre » a ainsi révélé Fabrizio Romano dans sa chronique pour Caught Offside.

Une «offre monstrueuse» déjà dégainée pour Saliba ?

Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec les Gunners, l’ancien de l’OM et de l’ASSE promet d’animer le mercato au cours des prochaines semaines. Le Real Madrid serait prêt à faire des folies pour recruter William Saliba. Des rumeurs ont même fait part d’une « offre monstrueuse » formulée par le Real Madrid récemment. Le PSG va devoir rapidement passer à l’action pour éviter de voir la Casa Blanca lui passer devant dans ce dossier. Affaire à suivre...