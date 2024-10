Mercato : Le prochain grand coup du Real Madrid est confirmé

Alexis Brunet

Dernièrement, le Real Madrid a malheureusement perdu Dani Carvajal pour un très long moment. Le défenseur s’est blessé sérieusement face à Villarreal et il a même dû se faire opérer. Les Madrilènes pourraient donc être actifs lors du prochain mercato et ils ont d’ailleurs trouvé le joueur parfait pour remplacer le champion d’Europe. Les Merengue auraient un faible pour Trent Alexander-Arnold.

Le Real Madrid n’avait pas besoin de cela. Alors qu’il fait déjà face depuis quelque temps à des problèmes en défense, le club espagnol a perdu dernièrement Dani Carvajal et pour de longs mois. Le latéral s’est très sérieusement blessé face à Villarreal et il a été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur, du ligament latéral externe et du tendon poplité de la jambe droite.

Le Real Madrid pourrait recruter un nouveau défenseur cet hiver

Un gros coup dur pour le Real Madrid, qui pourrait donc pousser les dirigeants madrilènes à revoir leurs plans pour cet hiver. Le champion d’Europe pourrait recruter un nouveau joueur pour venir combler l’absence longue durée de Dani Carvajal, surtout que David Alaba n’a toujours pas fait son retour à la compétition.

Le Real Madrid pense à Trent Alexander-Arnold

Si le mercato hivernal sert souvent à faire quelques ajustements et que les transferts de stars ne sont pas nombreux, le Real Madrid pourrait bien créer la surprise. D’après AS, la piste numéro un pour remplacer Dani Carvajal mènerait à Liverpool et à Trent Alexander-Arnold. Reste à voir si le club anglais sera ouvert à un départ de son joueur cet hiver ou s’il faudra attendre l’été prochain.