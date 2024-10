Un joueur de l’OM annonce déjà son prochain transfert

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Plus que jamais barré à l’OM suite aux arrivées de Geronimo Rulli et Jeffrey de Lange, Simon Ngapandouetnbu a fait ses valises cet été. Pour avoir du temps de jeu, le gardien camerounais a quitté le club phocéen sous la forme d’un prêt pour rejoindre Nîmes. Un club où Ngapandouetnbu se verrait bien continuer plus longtemps que prévu si les conditions sont réunies.

Cet été, ça a énormément bougé chez les gardiens de l’OM. Le club phocéen s’est offert Geronimo Rulli et Jeffrey de Lange tandis qu’en parallèle, Pau Lopez a lui été prêté du côté de Gérone. Simon Ngapandouetnbu, qui était alors 3ème dans la hiérarchie à l’OM, s’en est lui aussi allé. A 21 ans, le Camerounais a été prêté du côté de Nîmes, en National, afin d’accumuler du temps de jeu.

OM : Le grand message de Benatia à Pogba ! https://t.co/1tSQfeAwxF pic.twitter.com/oQtGKuHuQz — le10sport (@le10sport) October 12, 2024

« Si on monte en Ligue 2, j’aimerais continuer avec Nîmes »

Ayant déjà joué 6 matchs avec Nîmes cette saison, Simon Ngapandouetnbu a déjà une idée derrière la tête concernant son avenir. C’est ainsi que pour Objectif Gard, le gardien prêté par l’OM a annoncé : « Je suis venu en mission. Si on monte en Ligue 2, j’aimerais continuer avec Nîmes ».

Nîmes en Ligue 2 ?

Rendez-vous donc en fin de saison pour voir si Nîmes remontera en Ligue 2. Actuellement, après 8 matchs disputés en National, les Crocodiles occupent la 9ème place du classement avec un total 9 points et 6 unités de retard sur le leader, Nancy. Mais la saison est encore longue pour Nîmes et Simon Ngapandouetnbu…