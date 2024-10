Mercato : Une «offre monstrueuse» pour satisfaire Kylian Mbappé ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de Premier League, William Saliba figure dans les petits papiers du Real Madrid, qui a pris contact avec l’entourage de l’international français, proche de Kylian Mbappé. Alors qu’Arsenal et son joueur n’envisagent pas de mettre fin à leur collaboration, une grosse offre merengue pourrait néanmoins faire réfléchir les Gunners.

Le Real Madrid est prêt à mettre la main sur un nouvel international français pour son effectif. Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, la formation espagnole souhaite se renforcer derrière et lorgne notamment William Saliba, en très grande forme du côté d’Arsenal. L’entourage du joueur passé par l’ASSE et l’OM a d’ores et déjà été contacté par les dirigeants, désireux de prendre la température.

Offensive confirmée du Real Madrid

Une offensive confirmée par le média britannique TeamTalk, évoquant à son tour des échanges entre le Real Madrid et l’entourage de William Saliba, de quoi flatter le principal intéressé qui reste néanmoins pleinement concentré sur Arsenal, avec qui il est sous contrat jusqu’en 2027. Les Gunners comptent également sur leur défenseur pour l’avenir, bien que des sources affirment qu’une « offre monstrueuse » formulée par le Real Madrid pourrait être étudiée.

Mbappé connaît Saliba depuis l’école primaire

Un tel recrutement ravirait forcément Kylian Mbappé, ami de longue date du défenseur d’Arsenal. « Alors lui ! Je le connais depuis qu’on est tout petits. Tout, tout, tout petits. On était dans la même école primaire, à Bondy, déclarait en juin dernier la star du Real Madrid à Ouest-France. On jouait au foot ensemble dans la cour de récré. Il était en CE1, nous en CM2, mais il demandait toujours à jouer avec nous. On l’acceptait, car il était déjà grand ! (sourire) Puis, mon père l’a entraîné à l’AS Bondy (…). Je regarde son parcours avec la fierté d’un grand frère ».