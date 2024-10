Polémique raciste : «Ça m’a achevé», l’hommage à Vinicius Jr après le scandale

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

A de nombreuses reprises depuis le début de sa carrière au Real Madrid, Vinicius Jr a été malheureusement victime de racisme. L’ailier brésilien a très souvent pointé du doigt ce genre de scandales sévissant partout dans le monde. Ce samedi soir, alors que l’équipe de France des streamers et plus particulièrement Brawks a subi une scène similaire, ce dernier a rendu hommage au numéro 7 madrilène.

Ce samedi soir, l’Eleven All Stars était de retour. Ce match entre streamers français et espagnols était l’occasion pour la formation ibérique de prendre sa revanche sur les Français, vainqueurs du match aller au Stade Jean Bouin il y a un an (2-0). Si les partenaires de DjMaRiiO prenaient rapidement l’avantage, le match a été interrompu pour un scandale raciste en début de deuxième période.

Eleven All Stars 2 : Un scandale éclate en plein match des streamers Espagne-France https://t.co/WPJSrigzLI pic.twitter.com/b9r4GCziug — le10sport (@le10sport) October 12, 2024

Brawks victime de racisme durant l’Eleven All Stars 2

Remplacé, le streamer français Brawks a été victime de racisme de la part d’un répugnant spectateur imitant des cris de singe. Interrompu, le match a finalement repris après que la bande à Aminematue ait décidé de regagner les vestiaires. A l’issue d’une rencontre remportée par l’Espagne (2-0), Brawks est sorti du silence sur ce sombre scandale. Ce dernier a notamment cité Vinicius Jr, star du Real Madrid et plusieurs fois visés par des cris racistes, notamment au Civitas Metropolitano, où s’est déroulée la rencontre ce samedi soir.

« Je suis de tout coeur avec lui, dans son combat »

« On a vu Vinicius. Maintenant que je l'ai subi, je sais que lui subit ça de centaines ou milliers de personnes... je suis de tout coeur avec lui, dans son combat. Mentalement il est très fort parce que moi, ça m'a achevé », a ainsi déclaré Brawks, dans des propos rapportés par le Parisien.