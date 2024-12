MMA : Ngannou, McGregor… Le défi XXL de Salahdine Parnasse

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce n’est pas l’UFC, mais ce vendredi soir, le KSW a réuni 16 000 personnes, un record pour du MMA en France, à Paris La Défense Arena. Tout ce monde s’était déplacé pour un combat en particulier celui entre deux Français : Salahdine Parnasse et Wilson Varela. Victorieux, le premier a donc conservé sa ceinture ouvrant par la suite la porte à un nouveau défi. Parnasse pourrait alors imiter certains des plus grands combattants de MMA.

Ce vendredi soir, le phénomène du MMA français, Salahdine Parnasse avait rendez-vous devant son public face à son compatriote, Wilson Varela. Une affiche très attendue qui a fait déplacer du monde à Paris La Défense Arena pour assister à ce combat pour la ceinture des poids légers du KSW. Les deux combattants avaient promis un KO et le spectacle a été au rendez-vous pour les 16 000 personnes présentes sur place. Parnasse a alors fait respecter son statut de champion, s’imposant face à Varela par TKO au deuxième round

Du MMA à la boxe ?

Voilà donc une nouvelle victoire pour Salahdine Parnasse, qui continue son magnifique parcours au KSW, organisation au sein de laquelle il est d'ailleurs double champion. Mais alors que le combattant français excelle donc en MMA, voilà qu’il rêve d’un nouveau challenge en boxe anglaise. En effet, juste après sa victoire face à Wilson Varela, Salahdine Parnasse a fait cette grande annonce pour RMC : « J'ai envie d'en faire, c'est un deuxième sport qui me plaît bien. Je me sens fort dans cette discipline, je pense que j'ai un potentiel. Je fais beaucoup de sparrings, même si ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, j'ai envie de me tester ». Verra-t-on donc prochainement Parnasse sur un ring de boxe ?

Parnasse après Ngannou et McGregor

A 27 ans, Salahdine Parnasse pourrait donc faire la transition du MMA vers la boxe et voilà qu’il ne serait pas la premier à le faire. L’exemple le plus récent est bien évidemment celui de Francis Ngannou. Terrifiant à l’UFC, où il avait notamment battu Cyril Gane, celui qui a depuis rejoint le PFL s’était donc essayé à la boxe avec deux combats XXL. Ngannou s’était d’abord incliné à la décision face à Tyson Fury puis le Camerounais avait été mis KO par Anthony Joshua. On a également vu d’autres combattants de MMA sur un ring. Ça a notamment été le cas de Conor McGregor. Vedette de l’UFC, l’Irlandais avait alors défié la légende Floyd Mayweather Jr et ce dernier l’avait emporté. D’ailleurs, on pourrait prochainement revoir McGregor sur un ring, lui qui a annoncé un combat face à Jake Paul. Ce dernier n’en serait pas à son premier combat de boxe face à un spécialiste de MMA. En effet, le frère de Logan Paul l’avait emporté en août 2023 face à Nate Diaz, lui qui était remonté sur un ring de boxe en juillet dernier face à un autre ancien de l’UFC, Jorge Masvidal.