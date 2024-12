Léon Marchand : Booba règle ses comptes après le clash

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, lors des Jeux Olympiques, Léon Marchand est devenu un héros national grâce à ses performances, repartant notamment avec 4 médailles d'or et une en bronze. Mais voilà que tous n'ont pas vibré devant le nageur français. Ça a notamment été le cas du rappeur Booba, qui a tenu des propos qui ont fait énormément parler. Voilà qu'il a tenu à régler certains comptes.

Lundi soir, Booba était l'invité de Pfut sur sa chaine Twitch. La prise de parole du rappeur était alors très attendue et certaines de ses sorties n'ont pas manqué d'en faire parler plus d'un. Ça a notamment été le cas au moment de parler des Jeux Olympiques et de Léon Marchand. Cet été, le nageur français a impressionné tout le monde... sauf Booba visiblement. Ainsi, en direct, il s'en était pris au quadruplue champion olympique en lâchant : « On s’en bat les c******* de la natation. C’est comme le water-polo sinon. Il y a la pétanque ou pas ? Déjà c’est un nageur qui s’appelle Marchand ».

Des propos qui font vivement réagir

Si le streameur Pfut a immédiatement tenté de désamorcer la situation, le mal était fait et les propos de Booba ont fait réagir tout le monde sur les réseaux sociaux. Nombreux ont été les internautes à s'offusquer de la sortie du rappeur, prenant ainsi la défense de Léon Marchand. Les médias ont également repris la sortie de Booba. Ça a notamment été le cas de Cnews, qui a titré sur son site internet : « "On s'en bat les c******* de la natation" : Le rappeur Booba s'en prend violemment à Léon Marchand ».

Le grand méchant rappeur Booba extrêmement violent et menaçant envers Léon le petit poisson rouge. C’est beau bravo @CNEWS 🙌🏾🫡🦅 pic.twitter.com/4SPr7PdRte — Booba (@booba) December 17, 2024

« Le grand méchant rappeur Booba extrêmement violent et menaçant... »

Suite à ce titre de Cnews, Booba a souhaité réagir sur ses réseaux sociaux afin de régler ses comptes concernant ce clash avec Léon Marchand. Ainsi, sur X, le rappeur a posté : « Le grand méchant rappeur Booba extrêmement violent et menaçant envers Léon le petit poisson rouge. C'est beau bravo Cnews ».