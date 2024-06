MMA - UFC : Fan de Jon Jones, Dana White attaque Francis Ngannou avec véhémence

Florian Barré

Depuis plusieurs semaines, le patron de l’UFC, Dana White, défend coûte que coûte Jon Jones dans le débat du GOAT de l’organisation reine de MMA. Persuadé que l’Américain est supérieur à tous les autres combattants depuis qu’il a battu Ciryl Gane en mars 2023, White a récemment confié que si Francis Ngannou était resté dans la promotion, « Bones » aurait quand même réussi son entrée chez les poids lourds contre le Camerounais.

Près d’un an et demi après que l’UFC et Francis Ngannou se sont séparés, notamment pour un différend financier, le dossier de l’ancien champion des poids lourds revient sur la table. Le président de l’organisation, Dana White, exprime une fois de plus sa position selon laquelle le Camerounais a choisi de quitter la promotion pour éviter une bagarre avec Jon Jones, plutôt que les affirmations répétées de Ngannou selon lesquelles il a quitté la promotion pour avoir plus de contrôle sur sa carrière. « Dans ce contrat, je ne suis pas libre. Dans ce contrat, je ne suis pas un entrepreneur indépendant. Dans ce contrat, je n'ai aucun droit, je n'ai aucun pouvoir », expliquait-il en janvier 2023, avant de rejoindre le PFL.

« Le plus méchant de tous les temps »

S'adressant à Shannon Sharpe sur le podcast du Club Shay Shay , Dana White a fait référence à la facilité avec laquelle Jones a battu Ciryl Gane pour remporter la ceinture des poids lourds en mars 2023: « À mon avis, il fait la même chose à Francis. 100%, il fait la même chose à Francis. Francis ne voulait pas combattre Jon Jones. Jon Jones est le combattant le plus effrayant et le plus méchant de tous les temps. Jon Jones a ses problèmes en dehors de l'Octogone. C'est encore plus impressionnant si l'on pense au style de vie qu'il menait et au fait qu'il faisait cela avec les meilleurs combattants du monde », a-t-il déclaré.

« Deux gars se retrouvent enfermés dans une pièce… »